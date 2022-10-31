В monobank произошел масштабный сбой

В работе мобильного банка monobank 31 октября произошел сбой, сообщил соучредитель Олег Гороховский.

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Пользователи стали замечать проблемы в работе приложения банка около 17:30. Клиенты не могли войти в приложение и провести какие-либо операции.

Впоследствии Гороховский объяснил, что произошел сбой в процессинге.

"Есть проблемы со входом в приложение. Ориентировочное время устранения 19:30. Простите, что подводим", — отметил банкир.

Напомним, недавно monobank заявил, что удалит русский язык и оставит только украиноязычный интерфейс. Гороховский объяснил такое решение тем, что русский язык "ассоциируется с теми, кто убивает, насилует, грабит, и теми, кто считает, что "не все так однозначно".

Отметим, что в апреле он заявил, что monobank закроет счета более 11 тысяч клиентов, которые, по его данным, до российского вторжения 24 февраля находились в России, Белоруссии, в Крыму, на подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территориях, в Сирии, Эритреи и Северной Корее и не покинули эти территории.

Впоследствии, из-за скандала, Гороховский решил отказаться от блокировки счетов, но только тех из этих клиентов, кто находится на оккупированной территории Украины.