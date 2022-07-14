Twitter не работает из-за масштабного сбоя

В социальной сети Twitter вечером 14 июля произошел серьезный сбой, поэтому пользователи не могут открыть соцсеть на своих устройствах. Об этом сообщает The Verge.

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При попытке открыть Twitter пользователям "выдавало ошибку" либо сообщалось, что страница недоступна.

Онлайн-платформа, предоставляющая пользователям информацию в режиме реального времени о состоянии различных веб-сайтов и услуг, Downdetector подтверждает сбой в Twitter. Однако на Twitter официально заявляет, что "все системы работают".

Отметим, что 14 июля произошел первый серьезный сбой Twitter после серии проблем в социальной сети в феврале. Тогда в компании это объяснили "технической ошибкой, которая мешала загрузке соцсети на устройствах и публикации твитов".

Напомним, накануне правление компании Twitter подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера Илона Маска, чтобы заставить бизнесмена завершить сделку по покупке социальной сети.

25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о приостановке сделки по покупке соцсети. Это миллиардер объяснил тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

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