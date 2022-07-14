Twitter не працює через масштабний збій

У соціальній мережі Twitter увечері 14 липня стався серйозний збій, тому користувачі не могли відкрити соцмережу на своїх пристроях. Про це повідомляє The Verge.

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При спробі відкрити Twitter користувачам видавало помилку або повідомлялося, що сторінка недоступна.

Онлайн-платформа, що надає користувачам інформацію в режимі реального часу про стан різних веб-сайтів та послуг, Downdetector підтверджує збій у Twitter. Однак сам Twitter офіційно заявляє, що "всі системи працюють".

Зазначимо, що 14 липня відбувся перший серйозний збій Twitter після серії проблем у соціальній мережі у лютому. Тоді в компанії це пояснили "технічною помилкою, яка заважала завантаженню соцмережі на пристроях та публікації твітів".

Нагадаємо, напередодні правління компанії Twitter подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера Ілона Маска, щоб змусити бізнесмена завершити угоду щодо купівлі соціальної мережі.

25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди щодо купівлі соцмережі. Це мільярдер пояснив тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".

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