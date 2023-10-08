В текущем году объем продаж Rozetka превысит показатели 2021 года - Чечеткин

Украинский интернет-магазин Rozetka объявил, что в 2023 году объем продаж в иностранной валюте превысит показатели 2021 года, к которым относятся к валютному кризису.

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на соучредителя Rozetka, Владислава Чечоткина.

Чечеткин представил обзор развития компании, начиная со времен полномасштабного вторжения. Перед этим событием в компании было 270 магазинов и около 8000 сотрудников. На сегодняшний день в Rozetka уже 402 магазина, где работает 5625 человек. Он также отметил, что объем бизнеса в валюте за 2023 год, согласно предварительным расчетам, превысит объемы, зафиксированные в 2021 году.

Соучредитель Rozetka также отметил, что в результате полномасштабного вторжения компания потеряла 26 магазинов. Отметив сложные первые месяцы после этих событий, Чечеткин подчеркнул, что ритейлер пережил глубокий кризис, но сейчас он возвращается к активному росту и планирует дальнейшее развитие.

"На 23 марта наш товарооборот был 22 или 23 млн грн при том, что в январе он достигал 4 млрд грн. За последнюю неделю марта ситуация улучшилась за счет частичного возобновления сделок. Было уже 35 млн грн. За последнюю неделю марта мы сделали столько, сколько до этого - за три недели. Но все равно это 1% от ранее имевшегося товарооборота. Понятно, что бизнес въехал в стену на полной скорости", - сказал Чечеткин.

По словам Владислава Чечоткина, 1 марта Rozetka объявила своим работникам о невозможности выплаты заработной платы из-за блокирования их складов в результате военных действий.

"В тот период на 450 млн грн мы раздали товаров, частично за них нам потом вернули деньги. Добросовестные военные волонтеры, когда появилось финансирование их деятельности, вернули часть средств за эти товары", - сказал Чечеткин.

Процесс возобновления бизнеса Rozetka начался в апреле по возобновлению работы автотранспорта. Компания получила дополнительный положительный стимул после того, как "Новая почта" приступила к работе в конце апреля, как сообщил Чечеткин.

Недавно Rozetka открыла три новых пункта выдачи товаров в Киеве, Белгород-Днестровском (Одесская область) и Каневе (Черкасская область), увеличив общее количество таких пунктов до 402 в 118 городах Украины. Из них 290 принадлежат самой компании, а 112 являются франчайзинговыми. За время войны Rozetka открыла 156 пунктов выдачи заказов. Чечеткин также сообщил, что до конца года планируется увеличить их количество до 500.

Напомним, что Rozetka смогла увеличить сеть магазинов и сократила вдвое персонал за год войны. Хотя в марте 2022 года Чечеткин назвал свою компанию "пикирующим самолетом". За первые недели войны ее выручка упала с 4 млрд грн в месяц до 23 млн грн, склад был заблокирован, а покупатели массово возвращали товар. Однако "самолет" смог вернуться на траекторию.