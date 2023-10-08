В поточному році обсяг продажів Rozetka перевищить показники 2021 року – Чечоткін

Український інтернет-магазин Rozetka оголосив, що в 2023 році обсяг його продажів в іноземній валюті перевищить показники 2021 року, до яких відносяться до валютної кризи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на співзасновника Rozetka, Владислава Чечоткіна.

Чечоткін надав огляд розвитку компанії, починаючи з часів повномасштабного вторгнення. Перед цим подією у компанії було 270 магазинів та приблизно 8000 співробітників. На сьогоднішній день у Rozetka вже 402 магазини, де працює 5625 осіб. Він також наголосив на тому, що обсяг бізнесу у валюті за 2023 рік, згідно з попередніми розрахунками, перевищить обсяги, зафіксовані у 2021 році.

Співзасновник Rozetka також зазначив, що внаслідок повномасштабного вторгнення компанія втратила 26 магазинів. Відзначивши складні перші місяці після цих подій, Чечоткін підкреслив, що ритейлер пережив глибоку кризу, але зараз він повертається до активного росту і планує подальше розвиток.

"На 23 березня наш товарообіг був 22 або 23 млн грн при тому, що в січні він сягав 4 млрд грн. За останній тиждень березня ситуація покращилася за рахунок часткового відновлення операцій. Було вже 35 млн грн. За останній тиждень березня ми зробили стільки, скільки до цього - за три тижні. Але все одно це 1% від товарообігу, який був раніше. Зрозуміло, що бізнес в'їхав у стіну на повній швидкості", - сказав Чечоткін.

За словами Владислава Чечоткіна, 1 березня Rozetka оголосила своїм працівникам про неможливість виплати заробітної плати через блокування їх складів унаслідок воєнних дій.

"У той період на 450 млн грн ми роздали товарів, частково за них нам потім повернули гроші. Сумлінні військові волонтери, коли з'явилося фінансування їхньої діяльності, повернули частину коштів за ці товари", - сказав Чечоткін.

Процес відновлення бізнесу Rozetka розпочався у квітні зі відновлення роботи автотранспорту. Компанія отримала додатковий позитивний стимул після того, як "Нова пошта" розпочала роботу наприкінці квітня, як повідомив Чечоткін.

Нещодавно Rozetka відкрила три нові пункти видачі товарів у Києві, Білгород-Дністровському (Одеська область) і Каневі (Черкаська область), збільшивши загальну кількість таких пунктів до 402 у 118 містах України. З них 290 належать самій компанії, а 112 є франчайзинговими. За час війни Rozetka відкрила 156 пунктів видачі замовлень. Чечоткін також повідомив, що до кінця року планується збільшити їхню кількість до 500.

Нагадаємо, що Rozetka змогла збільшити мережу магазинів та вдвічі скоротила персонал за рік війни. Хоча у березні 2022 року Чечоткін назвав свою компанію "пікіруючим літаком". За перші тижні війни її виторг упав з 4 млрд грн на місяць до 23 млн грн, склад було заблоковано, а покупці масово повертали товар. Однак "літак" зміг повернутись на траєкторію.