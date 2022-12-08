В Украине создали онлайн-карту гостиниц, готовых работать во время блэкаута

Ассоциация гостиниц и курортов Украины создала онлайн-карту гостиниц, которые, согласно результатам опроса ассоциации, готовы к работе в периоды блэкаута. Об этом говорится в сообщении бизнес-объединения.

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При формировании карты рекомендованных гостиниц был принят во внимание ряд особенностей и требований технического устройства, в частности наличие укрытия и средств для автономного энергообеспечения, наличие генератора и уровень его мощности для обеспечения работы инженерных систем, освещения и технологического оборудования.

Также учтены требования о наличии резервуаров с водой или собственной скважины на случай перебоев с водоснабжением, зависимости системы теплоснабжения от газопровода и электросетей, способов обеспечения интернетом и его покрытия.

Кроме того, учтено наличие заведения питания, системы голосового оповещения и коммуникации с гостями и наличия зон для общественного использования.

Зеленым маркером отмечены отели с максимальной готовностью и отвечающие всем вышеуказанным требованиям. Желтым цветом маркированы отели, которые готовы к работе во время блэкаута, но с определенными ограничениями.

Голубой маркер соответствует гостиницам, которые "работают над усовершенствованием" услуг и отвечают не менее половине требований. Гостиницы, опрошенные, но не попавшие на карту, получат от профильной ассоциации соответствующие рекомендации.

В АГКУ при этом добавляют, что перечень гостиниц будет в дальнейшем дополняться. Сейчас в нем 52 объекта, в том числе восемь в Киеве и пригородах и по семь в Одессе и Львове.

Напомним также, что Государственная служба специальной связи и защиты информации заверила, что в случае блэкаута в результате российских ракетных обстрелов радио и телевидения в Украине будут работать по меньшей мере трое суток.