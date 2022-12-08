В Україні створили онлайн-карту готелів, що готові працювати під час блекауту

Асоціація готелів та курортів України створила онлайн-карту готелів, які, згідно результатів опитування асоціації, готові до роботи в періоди блекауту. Про це йдеться у повідомленні бізнес-об'єднання.

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При формуванні карти рекомендованих готелів був узятий до уваги ряд особливостей та вимог технічного облаштування, зокрема наявність укриття та засобів для автономного енергозабезпечення, наявність генератора та рівень його потужності для забезпечення роботи інженерних систем, освітлення та технологічного обладнання.

Також враховано вимоги щодо наявності резервуарів з водою або власної свердловини на випадок перебоїв з водопостачанням, щодо залежності системи теплозабезпечення від газопроводу та електромереж, способів забезпечення інтернетом та його покриття.

Крім цього, враховано наявність закладу харчування, системи голосового оповіщення та комунікації з гостями та наявність зон для громадського використання.

Зеленим маркером позначені готелі з максимальною готовністю та ті, що відповідають всім вищевказаним вимогам. Жовтим кольором марковано готелі, які також готові до роботи під час блекауту, але с певними обмеженнями.

Голубий маркер відповідає готелям, які "працюють над удосконаленням" послуг і відповідають не менш ніж половині вимог. Готелі, які були опитані, але не потрапили на карту, отримають від профільної асоціації відповідні рекомендації.

В АГКУ при цьому додають, що перелік готелів надалі буде доповнюватись. Наразі ж у ньому 52 об'єкти, зокрема вісім у Києві та передмістях та по сім у Одесі та Львові.

Нагадаємо також, що Державна служби спеціального зв’язку та захисту інформації запевнила, що у разі блекауту внаслідок російських ракетних обстрілів радіо та телебачення в Україні працюватимуть щонайменше три доби.