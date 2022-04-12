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- Бизнес
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В Харькове частично возобновляет работу ТЦ "Барабашово"
Возобновление работы — это решение руководства ТЦ "Барабашово" и его предпринимателей.
Торговый центр "Барабашово" с 12 апреля частично возобновляет свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ТЦ.
"Это, с одной стороны, наш ответ на призывы президента Украины Владимира Зеленского и Кабинета министров к бизнесу возобновлять работу, поддерживать экономику Украины, предоставлять людям возможность зарабатывать на жизнь, сохранять рабочие места и платить налоги в бюджет, а с другой — наша забота о харьковчанах, которые сейчас имеют очень ограниченные возможности по приобретению многих необходимых товаров", — сказано в сообщении.
В первую очередь предприниматели возобновят торговлю теми товарами, дефицит которых сейчас особенно испытывают жители Харькова. ⠀Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом в пресс-службе отметили, что предприниматели ТЦ "Барабашово" активно занимаются волонтерством, помощью ВСУ и мирным жителям города.
Напомним, что харьковчанин мошенническим путем заработал 230 тысяч гривен. Житель Харькова находил в мессенджерах объявления от граждан, пытавшихся эвакуироваться, и предлагал свою помощь за денежное вознаграждение, после чего переставал выходить на связь. ⠀