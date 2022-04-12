У Харкові частково відновлює роботу ТЦ "Барабашово"

Відновлення роботи — це рішення керівництва ТЦ "Барабашово" та його підприємців.

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Торговельний центр "Барабашово" з 12 квітня частково відновлює свою роботу. Про це повідомили у пресслужбі ТЦ.

"Це, з одного боку, наша відповідь на заклики президента України Володимира Зеленського та Кабінету міністрів до бізнесу відновлювати роботу, підтримувати економіку України, надавати людям можливість заробляти на життя, зберігати робочі місця та сплачувати податки до бюджету, а з другого — наша турбота про харків'ян, які зараз мають дуже обмежені можливості щодо придбання багатьох необхідних товарів", — йдеться у повідомленні.

Насамперед підприємці відновлять торгівлю тими товарами, дефіцит яких зараз особливо відчувають мешканці Харкова. ⠀

При цьому у пресслужбі зазначили, що підприємці ТЦ "Барабашово" активно займаються волонтерством, допомогою ЗСУ та мирним мешканцям міста.

Нагадаємо, що харків'янин шахрайським шляхом заробив 230 тисяч гривень. Житель Харкова знаходив у месенджерах оголошення від громадян, які намагалися евакуюватися, та пропонував свою допомогу за грошову винагороду, після чого переставав виходити на зв'язок. ⠀