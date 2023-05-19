Volkswagen официально объявил о продаже российских активов

Компания по производству автомобилей Volkswagen официально объявила, что завершила продажу своих долей в ООО "Фольксваген Груп Рус". Заявление появилось на сайте компании.

"Фольксваген Груп завершила продажу своих долей в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая ее местные дочерние компании (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование") ООО "Арт -финанс” при поддержке российского дилера “Авилон”. С регистрацией соглашения право собственности на доли в уставном капитале ООО "Фольксваген Груп Рус" и его дочерних предприятий переходит от продавцов покупателю”, - говорится в заявлении.

Новый владелец приобретет все акции российских дочерних компаний. Соглашение было одобрено российскими правительственными органами. Соглашение включает в себя производственные мощности в Калуге, структуру импортера (распространение и послепродажное обслуживание), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными работниками.

Ранее журналисты писали, что российские власти одобрили соглашение по продаже местных активов немецкой компании по производству автомобилей Volkswagen одному из крупнейших автомобильных дилеров страны "Авилон".

Volkswagen вынужден был продать активы гораздо ниже стоимости.

"В прошлом году Россия ввела ряд жестких критериев для выходящих из страны западных компаний, включая продажу со скидкой не менее 50 процентов и "добровольных взносов" в российскую военную казну", - отметили журналисты.

Напомним, российский автопроизводитель ГАЗ подал иск на сумму 15,6 млрд рублей (около 200,5 миллиона долларов) против немецкого концерна Volkswagen.

В ГАЗ заявили, что выход Volkswagen с российского рынка поставил под угрозу его интересы