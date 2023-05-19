Volkswagen офіційно оголосив про продаж російських активів

Компанія з виробництва автомобілів Volkswagen офіційно оголосила, що завершила продаж своїх часток у ТОВ “Фольксваген Груп Рус”. Заява з’явилася на сайті компанії.

“Фольксваген Груп завершила продаж своїх часток у ТОВ “Фольксваген Груп Рус”, включаючи її місцеві дочірні компанії (ТОВ “Фольксваген Компоненти та Сервіси”, ТОВ “Сканія Лізинг”, ТОВ “Сканія Фінанс”, ТОВ “Сканія Страхування”) ТОВ “Арт-Фінанс” за підтримки російського дилера “Авілон”. З реєстрацією угоди право власності на частки в статутному капіталі ТОВ “Фольксваген Груп Рус” та його дочірніх підприємств переходить від продавців до покупця”, - йдеться в заяві.

Новий власник придбає всі акції російських дочірніх компаній. Угоду схвалили російські урядові органи. Угода включає виробничі потужності в Калузі, структуру імпортера (розповсюдження та післяпродажне обслуговування), а також складські та фінансові послуги з усіма пов’язаними працівниками.

Раніше журналісти писали, що російська влада схвалила угоду з продажу місцевих активів німецької компанії з виробництва автомобілів Volkswagen одному з найбільших автомобільних дилерів країни “Авілон”.

Volkswagen змушений був продати активи значно нижче вартості.

“Минулого року Росія запровадила низку жорстких критеріїв для західних компаній, які виходять з країни, включаючи продаж зі знижкою не менше 50 відсотків і "добровільних внесків" до російської військової скарбниці”, - зазначили журналісти.

Нагадаємо, російський автовиробник ГАЗ подав позов на суму 15,6 млрд рублів (близько 200,5 мільйонів доларів) проти німецького концерну Volkswagen.

У ГАЗ заявили, що вихід Volkswagen з російського ринку поставив під загрозу його інтереси