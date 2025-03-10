За 2024 год аграрный портфель банка увеличился на 65%, — Игорь Татаренко, Банк Кредит Днепр

За три года полномасштабной войны украинские аграрии доказали свою стойкость и адаптивность, оставшись ведущей и действенной составляющей украинской экономики. Отрасль, которая формирует основу украинского экспорта, нуждается в качественном и эффективном финансировании. О работе с аграриями во время войны, актуальных продуктах для аграриев и потребностях сельхозпроизводителей, прогнозах и вызовах для АПК в 2025 году в интервью для «ТОП-100» рассказал Игорь Татаренко, директор по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр.

Украина всегда была известна в мире продукцией своего АПК, это основа экспортных поступлений и перспективный крупный сектор экономики. Насколько острая конкуренция среди банков за аграрных клиентов?

— Да, мы доказали миру, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина – надежный и заметный игрок мирового продовольственного рынка и в дальнейшем вносит свой вклад в продовольственную безопасность нескольких континентов. Мы продолжаем быть среди мировых лидеров по экспорту подсолнечного масла, третьими – рапса, четвертыми – кукурузы, шестыми – пшеницы и ячменя. Украинское зерно давно известно в странах Азии и Африки, переработчики во всем мире учитывают в своих прогнозах урожаи в Украине.

Военная агрессия внесла определенные изменения и побудила к ускорению реакции как аграриев, так и финансовые учреждения на новые обстоятельства. Банки в качестве основы кредитного ресурса для АПК меняются вместе со своими клиентами, активизируются игроки, которые в 2022-2023 годах были пассивны, добавляются новые кредитные программы. Важным вопросом остаются сроки рассмотрения заявок на кредитование и получение сельхозпроизводителями своевременного сезонного финансирования.

Нужно ли банку, работая с аграриями, формировать специфические продукты, особые подходы к финансированию, оценке и хеджированию рисков?

— Клиенту-аграрию важно решить все свои потребности максимально эффективно по времени и ценовым параметрам. Поэтому Банк Кредит Днепр в 2024 году продолжил усовершенствовать свои внутренние процессы и продуктовый пакет.

Для ускорения ответа клиенту мы быстро, за несколько дней, и без дополнительной нагрузки для него принимаем предварительные решения о возможной сумме финансирования. И уже понимая максимальный предел, наполняем его вместе с клиентом необходимыми продуктами.

Что касается продуктового ряда, то мы и дальше продолжаем максимально приближать его к потребностям клиентов. Для нас важно, чтобы аграрий мог получить все в одном окне. Поэтому в нашем пакете есть все базовые продукты.

Во-первых, это кредитование инвестиционных проектов, а именно покупки сельхозтехники, оборудования и транспортных средств, процесс обновления парка техники наших аграриев происходит постоянно. Мы предлагаем выгодные кредитные продукты совместно с партнерами-дилерами техники, которых уже более 40, и мы открыты к новым партнерским соглашениям.

Во-вторых, мы предлагаем лизинг, который благодаря государственной поддержке стал доступен клиентам. По результатам 2024 года Банк Кредит Днепр по объему портфеля лизинга поднялся с 17-й позиции на 8-м и стал лидером по приросту портфеля среди банков.

В-третьих, кредиты на пополнение оборотных средств – традиционный сезонный инструмент финансирования, который вместе с партнерскими предложениями позволяет клиентам получить все необходимые ресурсы в срок и по оптимальной цене.

Важно, что в прошлом году банк получил от Фонда развития предпринимательства подтверждение соответствия СЭСУ экологическим и социальным стандартам Всемирного банка (ЕСС 1-10) по результатам Комплексной экологической и социальной оценки (Environmental & Social Due Diligence, ESDD). Это очень важно для участия в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Удалось ли банку увеличить свое присутствие в агросегменте?

- За 2024 год аграрный портфель банка увеличился на 65%. Особенно заметны рост портфелей за этот год в западных и центральных областях Украины. Мы продолжаем поддерживать и клиентов, которые ведут бизнес в более рисковых регионах. Все наши клиенты там – это уже часть нашей банковской семьи, учитывая все сложности, которые мы вместе с ними проходим.

Мы рады, что качество обслуживания портфеля договоров с аграриями в течение всего сложного периода остается на высоком уровне. Клиенты из АПК, независимо от региона, доказали свою высокую ответственность как перед своими работниками и поставщиками, так и перед банками.

В 2024 году мы продолжили участие в программе «Доступные кредиты 5-7-9%», стараемся, чтобы наши клиенты имели доступ ко всем возможным программам поддержки от государства.

Каков ваш прогноз на 2025 год для АПК?

— АПК останется важным для экономики Украины, ведь только в 2024 году он обеспечил 24,7 млрд. валютных поступлений от экспорта агропродукции. В 2025-м объемы аграрного экспорта будут не ниже.

Важны вопросы эффективности производства, ведь цикличность рынка сельскохозяйственной продукции требует контроля затрат и развития новых технологий.

Вызовом для аграриев будет дефицит кадров, особенно связанных с обслуживанием техники и работе на ней.

Логистика и своевременное выполнение контрактов на поставку останутся важными вопросами.

Смена климата – новый вызов для аграриев – и не только в Украине. Этот аспект будет задавать тон в следующие несколько лет. Стратегия и принципы ESG будет играть значительную роль в этом вопросе.

Как банк мы готовы и дальше совершенствоваться для удовлетворения потребностей клиентов, будем работать над проектами по энергоэффективности и логистике, а также увеличивать свое присутствие в регионах.