За 2024 рік аграрний портфель банку збільшився на 65%, - Ігор Татаренко, Банк Кредит Дніпро

За три роки повномасштабної війни українські аграрії довели свою стійкість та адаптивність і залишилися провідною й дієвою складовою української економіки. Галузь, яка формує основу українського експорту, потребує якісного та ефективного фінансування. Про роботу з аграріями під час війни, актуальні продукти для аграріїв та потреби сільгоспвиробників, прогнози та виклики для АПК у 2025 році в інтерв’ю для «ТОП-100» розповів Ігор Татаренко, директор з корпоративного бізнесу Банку Кредит Дніпро.

Україна завжди була відома у світі продукцією свого АПК, це основа експортних надходжень і перспективний великий сектор економіки. Наскільки гостра наразі конкуренція серед банків за аграрних клієнтів?

— Так, ми довели світу, що попри повномасштабну війну Україна – надійний та помітний гравець світового продовольчого ринку і надалі робить свій внесок у продовольчу безпеку декількох континентів. Ми продовжуємо бути серед світових лідерів з експорту соняшникової олії, третіми – з ріпаку, четвертими – з кукурудзи, шостими – з пшениці та ячменю. Українське зерно давно відоме у країнах Азії та Африки, переробники по всьому світу враховують у своїх прогнозах урожаї в Україні.

Військова агресія внесла певні зміні і спонукала до пришвидшення реакції як аграріїв, так і фінансових установ на нові обставини. Банки як основа кредитного ресурсу для АПК змінюються разом зі своїми клієнтами, активізуються гравці, які у 2022-2023 роках були пасивні, додаються нові кредитні програми. Важливим питанням залишаються терміни розгляду заявок на кредитування та отримання сільгоспвиробниками вчасного сезонного фінансування.

Чи потрібно банку, працюючи з аграріями, формувати специфічні продукти, особливі підходи щодо фінансування, оцінювання та хеджування ризиків?

— Клієнту-аграрію важливо вирішити всі свої потреби максимально ефективно щодо часу та цінових параметрів. Тому Банк Кредит Дніпро у 2024 році продовжив вдосконалювати свої внутрішні процеси і продуктовий пакет.

Для прискорення відповіді клієнту ми швидко, за кілька днів, і без додаткового навантаження для нього ухвалюємо попередні рішення щодо можливої суми фінансування. І вже розуміючи максимальний ліміт, наповнюємо його разом з клієнтом необхідними продуктами.

Щодо продуктового ряду, то ми й надалі продовжуємо максимально наближати його до потреб клієнтів. Для нас важливо, щоб аграрій міг отримати все в «одному вікні». Саме тому в нашому пакеті є всі базові продукти.

По-перше, це кредитування інвестиційних проєктів, а саме купівлі сільгосптехніки, обладнання та транспортних засобів, адже процес оновлення парку техніки наших аграріїв відбувається постійно. Ми пропонуємо вигідні кредитні продукти спільно з партнерами-дилерами техніки, яких натепер уже понад 40, і ми відкриті до нових партнерських угод.

По-друге, ми пропонуємо лізинг, який завдяки державній підтримці став доступним для клієнтів. За результатами 2024 року Банк Кредит Дніпро за об’ємом портфеля лізингу піднявся з 17-ї позиції на 8-му і став лідером з приросту портфеля серед банків.

По-третє, кредити на поповнення обігових коштів – традиційний сезонний інструмент фінансування, який разом із партнерськими пропозиціями дає змогу клієнтам отримати всі необхідні ресурси вчасно і за оптимальною ціною.

Важливо, що торік банк отримав від Фонду розвитку підприємництва підтвердження відповідності СЕСУ екологічним та соціальним стандартам Світового банку (ЕСС 1-10) за результатами Комплексної екологічної та соціальної оцінки (Environmental & Social Due Diligence, ESDD). Це дуже важливо для участі у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».

Чи вдалося банку збільшити свою присутність в агросегменті?

— За 2024 рік аграрний портфель банку збільшився на 65%. Особливо помітними були зростання портфелів за цей рік у західних та центральних областях України. Ми продовжуємо підтримувати і тих клієнтів, які ведуть бізнес у більш ризикових регіонах. Усі наші клієнти там – це вже частина нашої банківської сім’ї, враховуючи всі складнощі, які ми разом із ними проходимо.

Ми радіємо, що якість обслуговування портфеля договорів з аграріями протягом всього складного періоду залишається на високому рівні. Клієнти з АПК, незалежно від регіону, довели свою високу відповідальність як перед своїми працівниками і постачальниками, так і перед банками.

У 2024 році ми продовжили участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%», намагаємося, щоб наші клієнти мали доступ до всіх можливих програм підтримки від держави.

Який ваш прогноз на 2025 рік для АПК?

— АПК залишиться важливим для економіки України, адже лише у 2024 році він забезпечив 24,7 млрд валютних надходжень від експорту агропродукції. В 2025-му об’єми аграрного експорту будуть не нижчими.

Важливими будуть питання ефективності виробництва, адже циклічність ринку сільськогосподарської продукції потребує контролю витрат та розвитку нових технологій.

Викликом для аграріїв буде дефіцит кадрів, особливо тих, які пов’язані з обслуговуванням техніки та роботі на ній.

Логістика та вчасне виконання контрактів на постачання залишаться важливими питаннями.

Зміна клімату – новий виклик для аграріїв – і не тільки в Україні. Цей аспект задаватиме тон у наступні кілька років. Стратегія та принципи ESG відіграватиме значну роль у цьому питанні.

Як банк ми готові й надалі вдосконалюватися для задоволення потреб клієнтів, будемо працювати над проєктами з енергоефективності та логістики, а також збільшувати свою присутність у регіонах.