Завод "Добродия", производящий хлопья и гранолу, реорганизовали за $2 млн: на что направили инвестиции

Компания Agricom Group завершила второй этап реорганизации завода "Добродия", который производит хлопья из зерновых культур и продукты на их основе. Сумма инвестиций в проект составила около $2 млн.



Об этом сообщил акционер Agricom Group Анатолий Шкрибляк, передает пресс-служба компании.

Завод производит продукцию под торговыми марками Dobrodiya, San Grano, San Granola, WOWOATS и YUMMOJI.

Часть инвестиций была направлена во втором полугодии 2022 года. Деньги вложили в открытие новых мощностей, а именно профинансировали запуск цехов по изготовлению экструзии, гранолы и пеллет. Еще часть денег вложили в создание и запуск новых брендов готовые завтраки YUMMOJI.

Компания также инвестировала в развитие в странах ЕС, новые технологии и т.д.

Отметим, что в 2022 году "Добродия Фудз", осуществляющая реализацию продукции завода, изменила стратегию. В настоящее время компания экспортирует свою продукцию в более чем 40 стран.

"Мы запустили собственную логистику продукции в страны Европы. Летом 2022 года открыли торговый дом в Польше, который сейчас успешно развивается и наша продукция все чаще появляется на полках европейских супермаркетов. У нас большие планы по покрытию всей Европы", - отметил Шкрибляк.

Напомним, ранее Agricom Group присоединялась к реализации проекта Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" по созданию электронной платформы для сбора информации об убытках, нанесенных аграрному сектору Украины в результате войны с Россией.