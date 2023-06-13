Завод "Добродія", що виготовляє пластівці та гранолу, реорганізували за $2 млн: на що спрямували інвестиції

Компанія Agricom Group завершила другий етап реорганізації заводу "Добродія", який виготовляє пластівці із зернових культур і продукти на їх основі. Сума інвестицій у проєкт склала близько $2 млн.



Про це повідомив акціонер Agricom Group Анатолій Шкрібляк, передає пресслужба компанії.

Завод виготовляє продукцію під торговими марками Dobrodiya, San Grano, San Granola, WOWOATS та YUMMOJI.

Частину інвестицій спрямували у другому півріччі 2022 року. Гроші вклали у відкриття нових потужностей, а саме профінансували запуск цехів із виготовлення екструзії, граноли а також пелет). Ще частину грошей вклали у створення та запуск нових брендів готові сніданки YUMMOJI.

Компанія також інвестувала у розвиток у країнах ЄС, нові технології тощо.

Зауважимо, що у 2022 році "Добродія Фудз", яка здійснює реалізацію продукції заводу, змінила стратегію. Наразі компанія експортує свою продукцію до понад 40 країн.

"Ми запустили власну логістику продукції до країн Європи. Влітку 2022 року відкрили торговий дім у Польщі, який зараз успішно розвивається і наша продукція все частіше з'являється на поличках європейських супермаркетів. У нас великі плани на рахунок покриття всієї Європи", – зазначив Шкрібляк.

Нагадаємл, раніше Agricom Group долучалася ро реалізації проєкту Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" зі створення електронної платформи для збору інформації про збитки, нанесені аграрному сектору України через війну з Росією.