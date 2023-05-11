На "Евровидении" определились все финалисты: кто прошел из второго полуфинала (ВИДЕО)

По результатам второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2023", прошедшего 11 мая в британском Ливерпуле, определился полный список финалистов. В частности, во вторую десятку попали:

Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Эстония: Alika - Bridges

Бельгия: Gustaph - Because Of You

Австрия: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Литва: Monika Linkytė - Stay

Польша: Blanka - Solo

Австралия: Voyager - Promise

Армения: Brunette - Future Lover

Словения: Joker Out - Carpe Diem



Таким образом в финал не попали Дания, Румыния, Исландия, Греция, Сан-Марино и Грузия, прохождение которой, однако, в отличие от Албании, прогнозировали букмекеры.

Во время голосования, проводившегося после выступления всех конкурсантов, выступили также представительницы Украины на "Евровидении-2014" Мария Яремчук и на детском "Евровидении-2022" Злата Дзюнька, а также украинский хип-хоп исполнитель Otoy.

Отметим, что аудитория из Украины, а также Испании и Великобритании, во втором полуфинале могла проголосовать за понравившихся исполнителей, несмотря на то, что сами эти страны в нем не участвовали как автоматически попавшие в финал.

При определении итогов полуфинала учитывалось только голосование зрителей, причем впервые в истории конкурса отдельно учитывалось суммарное голосование зрителей из стран, в нем не участвующих.

Финал "Евровидения", напомним, состоится 13 мая. В нем будут участвовать 26 стран - по 10 прошедших из каждого полуфинала, страны "Большой пятерки" и Украина как победительница прошлого года. В частности, из первого полуфинала в него прошли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.