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На "Евровидении" определились все финалисты: кто прошел из второго полуфинала (ВИДЕО)
По результатам второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2023", прошедшего 11 мая в британском Ливерпуле, определился полный список финалистов. В частности, во вторую десятку попали:
Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje
Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
Эстония: Alika - Bridges
Бельгия: Gustaph - Because Of You
Австрия: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
Литва: Monika Linkytė - Stay
Польша: Blanka - Solo
Австралия: Voyager - Promise
Армения: Brunette - Future Lover
Словения: Joker Out - Carpe Diem
Таким образом в финал не попали Дания, Румыния, Исландия, Греция, Сан-Марино и Грузия, прохождение которой, однако, в отличие от Албании, прогнозировали букмекеры.
Во время голосования, проводившегося после выступления всех конкурсантов, выступили также представительницы Украины на "Евровидении-2014" Мария Яремчук и на детском "Евровидении-2022" Злата Дзюнька, а также украинский хип-хоп исполнитель Otoy.
Отметим, что аудитория из Украины, а также Испании и Великобритании, во втором полуфинале могла проголосовать за понравившихся исполнителей, несмотря на то, что сами эти страны в нем не участвовали как автоматически попавшие в финал.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При определении итогов полуфинала учитывалось только голосование зрителей, причем впервые в истории конкурса отдельно учитывалось суммарное голосование зрителей из стран, в нем не участвующих.
Финал "Евровидения", напомним, состоится 13 мая. В нем будут участвовать 26 стран - по 10 прошедших из каждого полуфинала, страны "Большой пятерки" и Украина как победительница прошлого года. В частности, из первого полуфинала в него прошли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.