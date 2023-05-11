На "Євробаченні" визначились усі фіналісти: хто пройшов з другого півфіналу (ВІДЕО)

За результатами другого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", що пройшов 11 травня у британському Ліверпулі, визначився повний список фіналістів. Зокрема, до другої десятки потрапили:

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Естонія: Alika - Bridges

Бельгія: Gustaph - Because Of You

Австрія: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Литва: Monika Linkytė - Stay

Польща: Blanka - Solo

Австралія: Voyager - Promise

Вірменія: Brunette - Future Lover

Словенія: Joker Out - Carpe Diem



Таким чином, до фіналу не потрапили Данія, Румунія, Ісландія, Греція, Сан-Марино та Грузія, проходження якої, на відміну від Албанії, передбачали букмекерии.



Під час голосування, яке проводилося після виступу всіх конкурсантів, виступили і представниці України на "Євробаченні-2014" Марія Яремчук та на дитячому "Євробаченні-2022" Злата Дзюнька, а також український хіп-хоп виконавець Otoy.

Зазначимо, що аудиторія з України, а також Іспанії та Великобританії, у другому півфіналі могла проголосувати за виконавців, які сподобалися, незважаючи на те, що самі ці країни в ньому участь не брали як такі, що автоматично потрапили у фінал.

При визначенні підсумків півфіналу враховувалося лише голосування глядачів, причому вперше в історії конкурсу окремо враховувалося сумарне голосування глядачів з країн, які в ньому не беруть участі.

Фінал "Євробачення", нагадаємо, відбудеться 13 травня. У ньому братимуть участь 26 країн - по 10 з кожного півфіналу, країни "Великої п'ятірки" та Україна як переможниця минулого року. Зокрема, з першого півфіналу до нього пройшли Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.