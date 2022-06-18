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Преступность
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Число детей, которых убили россияне, увеличилось до 323

Число детей, которых убили россияне, увеличилось до 323
Акция памяти детей, погибших в результате российского вторжения

Генпрокуратура Украины опубликовала новую статистику военных преступлений россиян в Украине. В частности, по состоянию на 17 июня в результате военной агрессии оккупантов погибли 323 ребенка. 13 июня число погибших детей составляло 288 человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Кроме того, 583 ребенка получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 301, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Уточняем, что эти данные не окончательны, потому что идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В целом Генпрокуратура зафиксировала 8913 преступлений россиян против национальной безопасности Украины. Количество военных преступлений российский военных достигло 18201.

Данные о погибших в Украине мирных жителях также обновила Организация Объединенных Наций. Так, по информации ООН, с 24 февраля по 16 июня в результате военных действий погибли 4509 мирных граждан, в том числе 294 ребенка.

Отметим, что ООН будет расследовать преступления российских оккупантов, совершенный на территории Украины. Речь идет о мародерстве, физическом насилии и вывозе детей на территорию Российской Федерации.

Автор:
Вита Молодан