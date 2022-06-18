Число дітей, яких вбили росіяни, збільшилося до 323

Генпрокуратура опублікувала нову статистику військових злочинів росіян в Україні. Зокрема, станом на 17 червня внаслідок військової агресії окупантів загинуло 323 дитини. 13 червня кількість загиблих дітей становила 288 людей.

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Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури.

Крім того, 583 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 301, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Уточнюємо, що ці дані не є остаточними, тому що йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Загалом Генпрокуратура зафіксувала 8913 злочинів росіян проти національної безпеки України. Кількість військових злочинів загарбників досягла 18201.

Дані про загиблих в Україні мирних жителів також оновила Організація Об'єднаних Націй. Так, за інформацією ООН, з 24 лютого по 16 червня внаслідок військових дій загинуло 4509 мирних громадян, у тому числі 294 дитини.

Зазначимо, що ООН розслідуватиме злочини російських окупантів, скоєні на території України. Йдеться про мародерство, фізичне насильство та вивезення дітей на територію Російської Федерації.