Падение Ил-76: СБУ открыла уголовное производство

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Об этом сообщают "Украинская правда", "РБК-Украина" и "Громадське" со ссылкой на СБУ.

"Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет досудебное расследование.

Что известно о падении самолета Ил-76

В среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

Министерство обороны России утверждало, что Ил-76 перевозил 65 украинских военнопленных и направлялся на предварительно организованный обмен военнопленными на пункте пропуска Колотиловка между Россией и Украиной. Минобороны России обвинило Украину в поражении самолета двумя неизвестными ракетами, в результате чего погибли 65 военнопленных, шесть членов экипажа из России и трое российских военнослужащих.

Российская пропагандистка и главный редактор государственного прокремлевского издания RT Маргарита Симонян опубликовала список имен украинских военнопленных, предположительно находившихся в самолете, но несколько российских и украинских источников отметили, что по крайней мере несколько человек из этого списка вернулись домой во время предварительного обмена военнопленными 3 января.

Украинские официальные лица, в частности уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец и Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными, немедленно отреагировали на инцидент, подчеркнув, что Украина расследует катастрофу, и призвали присутствующих не делать преждевременных выводов о катастрофе на основе неподтвержденных данных.

Представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов подтвердил, что обмен военнопленными должен был состояться 24 января, а ведомство выясняет обстоятельства катастрофы. Позже в ГУР заявили, что Украина "не располагает достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто именно был на борту самолета".

Генштаб ВСУ не отреагировал прямо на инцидент, но подчеркнул, что Россия нанесла 19 ракетных ударов по Харьковской области из Белгородской области на прошлой неделе и заявил, что Украина "продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки" и "контроля воздушного пространства" на участке границы Харьков- Белгород.

Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на неуточненные источники в Вооруженных силах Украины утверждает, что Ил-76 перевозил зенитно-ракетные комплексы С-300, часто используемые российскими войсками для ударов по наземным целям в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении 24 января заявил, что нужно установить четкие факты по падению российского самолета Ил-76 и провести международное расследование.