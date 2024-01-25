В ISW рассказали, как РФ использует катастрофу Ил-76

Российские пропагандисты используют крушение самолета Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную помощь.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Реакция российских пропагандистов на крушение Ил-76

Аналитики привели слова главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова, заявившего, что Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что в нем были украинские военнопленные, и призвал приостановить обмен военнопленными на неопределенный срок.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в содействии катастрофе, а находящийся в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) для рассмотрения катастрофы и обвинил Украина в терроризме.

"Такие российские обвинения частично преследуют цель посеять недовольство в Украине и вызвать недоверие к украинскому правительству, что согласуется с несколькими другими информационными усилиями России, направленными на ослабление Украины внутри страны", - подчеркивают в ISW.

Там добавляют, что обмен военнопленными является щекотливой темой как в России, так и в Украине, и потому вызывают предполагаемую эмоциональную реакцию.

"Кроме того, российские официальные лица выдвинули необоснованные заявления о том, что Украина поразила Ил-76 ракетными системами, предоставленными США или Германией, вероятно, пытаясь помешать западным партнерам Украины предоставлять Украине критические системы ПВО, необходимые для дальнейшей обороны Украины", - отмечают в ISW.

Падение Ил-76: что известно

На геолокационных кадрах, опубликованных разными российскими источниками, видно, что Ил-76 разбился возле населенного пункта Яблоново Белгородской области (около 50 км северо-восточнее Белгорода).

Министерство обороны России утверждало, что Ил-76 перевозил 65 украинских военнопленных и направлялся на предварительно организованный обмен военнопленными на пункте пропуска Колотиловка между Россией и Украиной. Минобороны России обвинило Украину в поражении самолета двумя неизвестными ракетами, в результате чего погибли 65 военнопленных, шесть членов экипажа из России и трое российских военнослужащих.

Российская пропагандистка и главный редактор государственного прокремлевского издания RT Маргарита Симонян опубликовала список имен украинских военнопленных, предположительно находившихся в самолете, но несколько российских и украинских источников отметили, что по крайней мере несколько человек из этого списка вернулись домой во время предварительного обмена военнопленными 3 января.

Украинские официальные лица, в частности уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец и Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными, немедленно отреагировали на инцидент, подчеркнув, что Украина расследует катастрофу, и призвали присутствующих не делать преждевременных выводов о катастрофе на основе неподтвержденных данных.

Представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов подтвердил, что обмен военнопленными должен был состояться 24 января, а ведомство выясняет обстоятельства катастрофы. Позже в ГУР заявили, что Украина "не располагает достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто именно был на борту самолета".

Генштаб ВСУ не отреагировал прямо на инцидент, но подчеркнул, что Россия нанесла 19 ракетных ударов по Харьковской области из Белгородской области на прошлой неделе и заявил, что Украина "продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки" и "контроля воздушного пространства" на участке границы Харьков- Белгород.

Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на неуточненные источники в Вооруженных силах Украины утверждает, что Ил-76 перевозил зенитно-ракетные комплексы С-300, часто используемые российскими войсками для ударов по наземным целям в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении 24 января заявил, что нужно установить четкие факты по падению российского самолета Ил-76 и провести международное расследование.