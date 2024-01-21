Пошли в наступление: оккупанты захватили село на Харьковщине, - ISW

Армии страны-агрессора РФ удалось продвинуться вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная и захватить село Крохмальное Харьковской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 20 января, свидетельствуют о том, что российские войска захватили село Крохмальное (20 км северо-западнее Сватового), а российские военные блоггеры ранее утверждали, что украинские войска отступили с позиций вблизи этого населенного пункта.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Также оккупанты незначительно продвинулись к востоку от села Золотаровка (17 км к югу от Кременной).

Российские и украинские источники заявляли, что позиционные бои продолжались к северо-востоку от Купянска близ Синковки и Петропавловки, к юго-востоку от Купянска возле Табаевки, к юго-западу от Сватового близ Берестового, к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки, на юго-западе Кременной близ Григоровки и Серебрянского лесничества и к югу от Кременной возле Белогоровки и Верхнекаменского.

Сообщается, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ наступают на Купянском направлении, а подразделения 20-й общевойсковой армии – на Лиманском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 20 января заявил, что на Лиманском направлении российские войска ведут штурм пехотой при поддержке бронетехники. Он сообщил, что множество танков, БМП и бронетехники враг перебросил на Лиманское направление, но российские войска несут значительные потери на этом участке фронта.

По мнению украинского военного, усиление российских атак на Лиманском направлении может быть связано с приказами российского руководства достичь «конкретных рубежей» к определенной дате, возможно, со ссылкой на предстоящие выборы президента России в марте.

"ISW не может подтвердить большое скопление российской техники на Купянском или Лиманском направлениях, но рассматривает визуальные доказательства таких колонн и постоянное появление механизированных российских нападений как ведущие индикаторы того, что российские силы начали более широкую наступательную операцию в этом районе. Заметные достижения россиян вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная также, вероятно, будут индикаторами больших наступательных усилий России в этом районе, учитывая позиционные бои на этом участке фронта в прошлом году", - отмечают аналитики.

В ISW также фиксируют, что оккупационные войска совершили незначительное продвижение в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а снимки показывают ограниченные российские достижения к юго-востоку от Урожайного, что в 10 км южнее Великой Новоселки.

Ранее в ISW прогнозировали, что оккупанты, вероятно, постараются поддерживать или усиливать свои наступательные операции независимо от погодных условий этой зимой.

По мнению аналитиков, вместо широкомасштабного наступления на определенном направлении россияне могут предпочесть локальные наступления по всей линии фронта, чтобы заставить ВСУ тратить резервы.