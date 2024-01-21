Пішли у наступ: окупанти захопили село на Харківщині, - ISW

Армії країни-агресора РФ вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна та захопити село Крохмальне Харківської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, свідчать про те, що російські війська захопили село Крохмальне (20 км на північний захід від Сватового), а російські військові блогери раніше стверджували, що українські війська відступили з позицій поблизу цього населеного пункту.

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Також окупанти незначно просунулися на схід від села Золотарівка (17 км на південь від Кремінної).

Російські та українські джерела заявляли, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська біля Табаївки, на північний захід від Сватового поблизу Берестового, на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки, на південний захід від Кремінної поблизу Григорівки та Серебрянського лісництва і на південь від Кремінної біля Білогорівки та Верхньокам'янського.

Повідомляється, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ наступають на Куп'янському напрямку, а підрозділи 20-ї загальновійськової армії — на Лиманському напрямку.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 20 січня заявив, що на Лиманському напрямку російські війська ведуть штурм піхотою за підтримки бронетехніки. Він повідомив, що велику кількість танків, БМП і бронетехніки ворог перекинув на Лиманський напрямок, але російські війська несуть значні втрати на цій ділянці фронту.

На думку українського військового, посилення російських атак на Лиманському напрямку може бути пов’язане з наказами російського керівництва досягти «конкретних рубежів» до певної дати, можливо, з посиланням на майбутні вибори президента Росії в березні.

"ISW не може підтвердити велике скупчення російської техніки на Куп’янському чи Лиманському напрямках, але розглядає візуальні докази таких колон і постійну появу механізованих російських нападів як провідні індикатори того, що російські сили почали більш широку наступальну операцію в цьому районі. Помітні досягнення росіян уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна також, ймовірно, будуть індикаторами більших наступальних зусиль Росії в цьому районі, враховуючи позиційні бої на цій ділянці фронту минулого року", - зауважують аналітики.

В ISW також фіксують, що окупаційні війська здійснили незначне просування в районі кордону Донецької і Запорізької областей, а знімки показують обмежені російські досягнення на південний схід від Урожайного, що за 10 км на південь від Великої Новосілки.

Раніше в ISW прогнозували, що окупанти, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати свої наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими.

На думку аналітиків, замість широкомасштабного наступу на певному напрямку росіяни можуть надати перевагу локальним наступам по всій лінії фронту, щоб змусити ЗСУ витрачати резерви.