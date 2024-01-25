В ISW розповіли, як РФ використає катастрофу Іл-76

Російські пропагандисти використовують катастрофу літака Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову допомогу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реакція російських пропагандистів на збиття Іл-76

Аналітики навели слова голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що в ньому були українські військовополонені, і закликав призупинити обмін військовополоненими на невизначений термін.

Натомість заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" у сприянні катастрофі, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який зараз перебуває в Нью-Йорку, закликав терміново скликати засідання Ради Безпеки ООН (РБ ООН) для розгляду катастрофи та звинуватив Україну в тероризмі.

"Такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та викликати недовіру до українського уряду, що узгоджується з кількома іншими інформаційними зусиллями Росії, спрямованими на послаблення України всередині країни", - підкреслюють в ISW.

Там додають, що обмін військовополоненими є делікатною темою як в Росії, так і в Україні, і тому викликають передбачувано емоційну реакцію.

"Крім того, російські офіційні особи висунули необґрунтовані заяви про те, що Україна вразила Іл-76 ракетними системами, наданими США чи Німеччиною, ймовірно, намагаючись перешкодити західним партнерам України надавати Україні критичні системи ППО, необхідні для подальшої оборони України", - зауважують в ISW.

Падіння Іл-76: що відомо

На геолокаційних кадрах, опублікованих різними російськими джерелами, видно, що Іл-76 розбився біля населеного пункту Яблонове Бєлгородської області (приблизно 50 км на північний схід від Бєлгорода).

Міністерство оборони Росії стверджувало, що Іл-76 перевозив 65 українських військовополонених і прямував на попередньо організований обмін військовополоненими на пункті пропуску Колотилівка між Росією та Україною. Міноборони Росії звинуватило Україну в ураженні літака двома невідомими ракетами, внаслідок чого загинуло 65 військовополонених, шість членів екіпажу з Росії та троє російських військовослужбовців.

Російська пропагандистка і головний редактор державного прокремлівського видання RT Маргарита Симонян опублікувала список імен українських військовополонених, які ймовірно перебували у літаку, але кілька російських і українських джерел зазначили, що принаймні декілька людей з цього списку обміняли під час попереднього обміну військовополоненими 3 січня.

Українські офіційні особи, зокрема уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець та Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, негайно відреагували на інцидент, наголосивши, що Україна розслідує катастрофу, і закликали присутніх не робити передчасних висновків про катастрофу на основі непідтверджених даних.

Речник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Андрій Юсов підтвердив, що обмін військовополоненими мав відбутися 24 січня, а відомство з’ясовує обставини катастрофи. Пізніше в ГУР заявили, що Україна "не має достовірної та вичерпної інформації про те, хто саме був на борту літака".

Генштаб ЗСУ не відреагував прямо на інцидент, але підкреслив, що Росія завдала 19 ракетних ударів по Харківській області з Бєлгородської області минулого тижня та наголосив, що Україна "продовжуватиме вживати заходів щодо знищення засобів доставки" та "контролю повітряного простору" на ділянці кордону Харків-Бєлгород.

Українське видання "Українська правда" з посиланням на неуточнені джерела в Збройних силах України стверджує, що Іл-76 перевозив зенітно-ракетні комплекси С-300, які російські війська часто використовують для ударів по наземних цілях у Харківській області.

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні 24 січня заявив, що потрібно встановити чіткі факти щодо падіння російського літака Іл-76 та провести міжнародне розслідування.