Распространял российские нарративы: политтехнологу Погребинскому объявили о подозрении в госизмене

Политтехнологу и активному политическому комментатору Михаилу Погребинскому заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Подозреваемый на протяжении нескольких лет оказывал РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

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Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Отмечается, что действуя в качестве "эксперта", политтехнолог неоднократно участвовал в эфирах телевизионных передач, ток-шоу и интервью, распространяя наработанные российские месседжи, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, деморализацию украинской армии, формирование негативного имиджа Украины на международной арене.

В прокуратуре подчеркнули, что таким образом подозреваемый проводил пропагандистскую деятельность, направленную на продвижение выгодных РФ идеологических установок, что способствовало стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

"В течение 2021 политтехнолог принял участие в десятках пропагандистских программ на российском телевидении, записи которых опубликованы в свободном доступе в Интернете", - говорится в сообщении.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы его высказывания в интервью и телеэфирах сознательны и направлены на предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее.

В частности, по данным СБУ, Михаил Погребинский был политтехнологом подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

В результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. Среди них – аналитические материалы по проведению денацификации и демилитаризации Украины.

Также установлено, что фигурант был связан с сотрудниками спецслужб РФ, которые действовали в Украине под дипломатическим прикрытием.

Напомним, в Киеве сына экс-депутата Рады будут судить за пропаганду войны РФ против Украины. Проживая вблизи правительственных учреждений в центре столицы, он распространял через свой аккаунт в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины.