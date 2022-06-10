Поширював російські наративи: політтехнологу Погребінському оголосили підозру у держзраді

Політтехнологу та активному політичному коментатору Михайлу Погребінському заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Підозрюваний упродовж кількох років надавав РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

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Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Зазначається, що діючи в якості "експерта", політтехнолог неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв’ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій державі, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені.

У прокуратурі наголосили, що таким чином підозрюваний проводив пропагандистську діяльність, направлену на просування вигідних РФ ідеологічних установок, чим сприяв країні-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.

"Упродовж 2021 року політтехнолог взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, записи яких опубліковані у вільному доступі в Інтернеті", - йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи його висловлювання в інтерв’ю та телеефірах є свідомими та такими, що спрямовані на надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, завдають шкоди безпеці України в інформаційній сфері та є формою підривної діяльності проти неї.

Зокрема, за даними СБУ, Михайло Погребінський був політтехнологом підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука.

В результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".

Також встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям.

Нагадаємо, в Києві сина екс-депутата Ради будуть судити за пропаганду війни РФ проти України. Проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, він розповсюджував через власний акаунт в Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України.