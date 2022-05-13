Окупанти змушують українських провайдерів підключатися до російських мереж

13 травня терористи з так званої Росгвардії РФ захопили приміщення Херсонської компанії "Статус" та відключили все комунікаційне обладнання. Наразі вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо вони відмовляться підключатися до кримської мережі.

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Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку.

Вільний доступ до інформації – одна з головних загроз для ворога на тимчасово окупованих територіях. Поки українці знають правду про хід війни – російська пропаганда не діє.

Тому Росія постійно намагається приєднати українські інтернет-мережі до власної, підконтрольної спецслужбам системи, аби заблокувати доступ до українських ресурсів та повністю контролювати дії українців у мережі.

Окупанти вдаються до шантажу та погроз розправи над тими, хто відмовиться "співпрацювати" з окупаційним режимом.

"Сьогодні вранці терористи з так званої Росгвардії РФ захопили приміщення Херсонської компанії "Статус" та відключили все комунікаційне обладнання. Наразі вони шантажують керівництво компанії тим, що заберуть все обладнання, якщо вони відмовляться підключатися до кримської мережі", - йдеться у повідомленні Держспецзв'язку.

У відомстві наголошують, що такі дії є грубим порушенням міжнародного законодавства.

"Ми фіксуємо всі випадки і залучатимемо їх як докази до справ проти ворога в міжнародних інстанціях", - зазначають у Держспецзв'язку.

Нагадаємо, що 30 квітня російські окупаційні сили відключили мешканців Херсонської області та контрольованої ними частини Запорізької області від мобільного зв'язку та фіксованого інтернету українських операторів.

Незабаром, однак, зв'язок був відновлено, при цьому повідомлялося, що РФ перенаправила інтернет-трафік Херсонської області через свою інфраструктуру зв'язку.