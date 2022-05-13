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Оккупанты заставляют украинских провайдеров подключаться к российским сетям
13 мая террористы из так называемой Росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если они откажутся подключаться к крымской сети.
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Свободный доступ к информации – одна из главных угроз для врага на временно оккупированных территориях. Пока украинцы знают правду о ходе войны – российская пропаганда бездействует.
Поэтому Россия постоянно пытается присоединить украинские интернет-сети к собственной, подконтрольной спецслужбам системы, чтобы заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Оккупанты прибегают к шантажу и угрозам расправы над теми, кто откажется "сотрудничать" с оккупационным режимом.
"Сегодня утром террористы из так называемой Росгвардии РФ захватили помещение Херсонской компании "Статус" и отключили все коммуникационное оборудование. Сейчас они шантажируют руководство компании тем, что заберут все оборудование, если они откажутся подключаться к крымской сети", - говорится в сообщении Госспецсвязи.
В ведомстве подчеркивает, что такие действия являются грубым нарушением международного законодательства.
"Мы фиксируем все случаи и будем приобщать их как доказательства к делам против врага в международных инстанциях", - отмечают в Госспецсвязи.
Напомним, что 30 апреля российские оккупационные силы отключили жителей Херсонской области и контролируемой ими части Запорожской области от мобильной связи и фиксированного интернета украинских операторов.
Вскоре, однако, связь была восстановлена, при этом сообщалось, что РФ перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свою инфраструктуру связи