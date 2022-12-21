СБУ разоблачила схему отправки "уклонистов" за границу, к которой причастны депутаты районного совета Киевщины

Служба безопасности разоблачила и ликвидировала очередной канал незаконной переправки за границу граждан-мужчин призывного возраста. Призывникам предлагали выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться "обойти" контрольно-пропускные пункты.

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Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

Стоила такая "услуга" до 4 тысяч долларов США. Сумма зависела от региона и срочности выезда. В ходе комплексных мероприятий в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили местную жительницу, которая "регистрировала" своих клиентов ("уклонистов") как представителей местной благотворительной организации.

Она вносила недостоверные сведения в систему "Шлях", для чего использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области.

Организаторам преступной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, СБУ ликвидировала аналогичный канал в Одесской области, к организации которого причастна преступная группировка.

"Злоумышленники скрыто переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска. Своим "заказчикам" предоставляли детальный план перемещения через природные ландшафты и местную инфраструктуру", - рассказали в СБУ.

Еще один разоблаченный канал нелегального выезда в ЕС пролегал через Молдову. Для поиска "клиентов" его организаторы использовали специально созданный Telegram -канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти "уклонистов" за границу на собственном автомобиле.

Открыты уголовные производства по:

ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. К его организации причастна глава местного общественного объединения моряков.