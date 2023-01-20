СБУ задержала "последовательницу" коллаборанта Стремоусова

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали действовавший в Киевской области канал распространения кремлевской пропаганды. В результате следственно-оперативных действий разоблачена "последовательница" Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась гражданка РФ, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевской области.

"Сначала злоумышленница систематически принимала участие в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Кириллом Стремоусовым в Киеве. Задокументировано, что женщина поддерживала также тесную связь с супругой коллаборанта", - говорится в сообщении СБУ.

После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек.

Участники сети систематически распространяли враждебный контент на подконтрольных телеграмм-каналах и других социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине.

Злоумышленница распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов из РФ, находящихся на временно оккупированных территориях Херсонской области и АР Крым.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы стражи порядка обнаружили российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон, из которого она администрировала пропагандистскую группу.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование", - сообщили в СБУ.

Напомним, Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении главы подконтрольной России "военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимира Сальдо, его заместителя Кирилла Стремоусова и главы российской оккупационной администрации Херсона Александра Кобца. Их будут судить по трем статьям.