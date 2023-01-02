Сальдо, загиблого Стремоусова та окупаційного "голову" Херсона будуть судити за трьома статтями

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно голови підконтрольної Росії "військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо, його заступника Кирила Стремоусова та голови російської окупаційної адміністрації Херсона Олександра Кобця.

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Як повідомляють у відомстві, їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, а також виправдовування, визнання правомірною чи заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників (статті 111, 111-1 та 436-2 Кримінального кодексу).

Розслідуванням управлінням Служби безпеки України в Херсонській області було встановлено, що до повномаштабного вторгнення РФ на територію України Сальдо, будучи депутатом Херсонської міської ради, перейшов на бік ворога.

Він добровільно обійняв псевдопосаду "голови ВЦА Херсонської області", брав участь у засіданні так званого "Комітету порятунку Херсонщини "За мир і порядок", створеного на підтримку окупаційних дій держави-агресора. Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до РФ.

В свою чергу Стремоусов добровільно обійняв псевдопосаду "заступника голови ВЦА Херсонської області з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю". З перших днів окупації області він сприяв загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України, брав участь у проросійських акціях та мітингах, закликав місцевих підтримати окупацію та прийняти російське громадянство.

Про Кобця сухо повідомляється лише, що він, маючи проросійські погляди, погодився сприяти представникам РФ та обійняв вказану псевдопосаду. Як ідеться також у повідомленні, "наразі двоє обвинувачених перебувають у розшуку".

Нагадаємо, що 9 листопада, коли відбувалося виведення російських військ з правобережної частини регіону, було оголошено, що Стремоусов, який до останнього спростовував наміри РФ залишити частину області та сам Херсон, загинув у ДТП в районі Генічеська, куди було переміщено російську окупаційну адміністрацію Херсонської області.