Сальдо, погибшего Стремоусова и оккупационного "главу" Херсона будут судить по трем статьям

Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении главы подконтрольной России "военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимира Сальдо, его заместителя Кирилла Стремоусова и главы российской оккупационной администрации Херсона Александра Кобца.

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Как сообщают в ведомстве, им инкриминированы государственная измена, коллаборационная деятельность, а также оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников (статьи 111, 111-1 и 436-2 Уголовного кодекса).

Расследованием управления Службы безопасности Украины в Херсонской области было установлено, что до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Сальдо, являясь депутатом Херсонского городского совета, перешел на сторону врага.

Он добровольно занял псевдодолжность "главы ВГА Херсонской области", принимал участие в заседании так называемого "Комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора. Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из Украины и присоединению ее к РФ.

В свою очередь Стремоусов добровольно занял псевдодолжность "замглавы ВГА Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью". С первых дней оккупации области он оказывал содействие захватчикам в проведении подрывной деятельности против Украины, участвовал в пророссийских акциях и митингах, призвал местных поддержать оккупацию и принять российское гражданство.

О Кобце сухо сообщается лишь, что он, имея пророссийские взгляды, согласился содействовать представителям РФ и занял указанную псевдодолжность. Как говорится также в сообщении, "в настоящее время двое обвиняемых находятся в розыске".

Напомним, что 9 ноября, когда происходил вывод российских войск из правобережной части региона, было объявлено, что Стремоусов, до последнего опровергавший намерения РФ покинуть эту часть области и сам Херсон, погиб в ДТП в районе Геническа, куда была перемещена российская оккупационная администрация Херсонской области.