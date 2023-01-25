Телефонные мошенники "адаптировались" к войне в Украине: какие схемы работаю теперь

После полномасштабного вторжения количество обращений граждан в Киберполицию с заявлениями по так называемому телефонному мошенничеству не уменьшилось. Злоумышленники придумывают новые схемы в соответствии с ситуацией в стране и потребностями граждан.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает сервис Опендатабот, предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров.

По данным Киберполиции, за 2021 год поступило 71 380 обращений от пострадавших от телефонного мошенничества, за 2022 год — 69 996. Более того, по данным прокуратуры, количество учтенных дел о мошенничестве в прошлом году возросло на 34%.

После 24 февраля среди "услуг", которые предлагают злоумышленники, появились псевдоэвакуационные перевозки.

Кроме того, на сайтах поиска работы растет количество объявлений по поиску работников в "уютных офисах". Заместитель руководителя отдела по работе с клиентами Work.ua Дмитрий Слободян рассказал, что за последние полгода модераторы провели более 25 тысяч блокировок таких объявлений.

"Где-то 2-3 года назад мы вдобавок к другим мошенникам, еще и активно взялись за колл-центры, которые выдают себя за разные банки и обманывают людей на деньги. С помощью колоссального опыта модерации и специальных удобных инструментов выявить активные учетные записи было несложно. Обычно в течение первого дня мы блокируем 99% регистраций этих мошенников", — резюмировал он.

Кроме того, известно, что на фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники придумали новую схему для выманивания денег. По ней злоумышленники получают доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям и т.д.

Источник фото: ua.depositphotos.com