- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Требовала взятки за оформление паспортов: в Харьковской области СБУ задержала главу ГМС
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили коррупционную схему в Главном управлении Государственной миграционной службы в Харьковской области, должностные лица требовали взятки за оформление внутренних и загранпаспортов Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное в составе преступной группы).
Сотрудники СБУ задержали организатора сделки и ее сообщников при получении новой взятки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сообщается, что должностные лица специально создавали искусственные препятствия при оформлении внутренних и загранпаспортов Украины и таким образом ежемесячно получали до полумиллиона гривен взяток.
Согласно сообщению, организатором данной схемы являлась руководительница одного из райотделов ГУ ДМС. Она создала преступную группировку и привлекла к нему пятерых своих подчиненных, которые намеренно усложняли процедуру получения документов.
Злоумышленники отказывались принимать или регистрировать граждан в электронной очереди и не отвечали по контактным телефонам госучреждения.
После этого чиновники предлагали потерпевшим свою "помощь" оформлению документов. За один паспорт просили около 2 тыс. грн.
В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее правоохранители задержали у Кропивницкого депутата городского совета по подозрению в организации преступной группы, которая путем физического насилия и угроз требовала денег у бизнеса.