Требовала взятки за оформление паспортов: в Харьковской области СБУ задержала главу ГМС

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили коррупционную схему в Главном управлении Государственной миграционной службы в Харьковской области, должностные лица требовали взятки за оформление внутренних и загранпаспортов Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное в составе преступной группы).

Сотрудники СБУ задержали организатора сделки и ее сообщников при получении новой взятки.

Сообщается, что должностные лица специально создавали искусственные препятствия при оформлении внутренних и загранпаспортов Украины и таким образом ежемесячно получали до полумиллиона гривен взяток.

Согласно сообщению, организатором данной схемы являлась руководительница одного из райотделов ГУ ДМС. Она создала преступную группировку и привлекла к нему пятерых своих подчиненных, которые намеренно усложняли процедуру получения документов.

Злоумышленники отказывались принимать или регистрировать граждан в электронной очереди и не отвечали по контактным телефонам госучреждения.

После этого чиновники предлагали потерпевшим свою "помощь" оформлению документов. За один паспорт просили около 2 тыс. грн.

В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители задержали у Кропивницкого депутата городского совета по подозрению в организации преступной группы, которая путем физического насилия и угроз требовала денег у бизнеса.