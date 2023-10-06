В Одессе поймали иностранца, заказавшего убийство владельца киевской стоматологической клиники (ФОТО, ВИДЕО)

Главное следственное управление и департамент стратегических расследований Нацполиции Украины и директората по борьбе с организованной преступностью главного инспектората полиции Молдовы при поддержке спецназа КОРД задержали в Одессе иностранца, подозреваемого в заказе убийства владельца стоматологической клиники в Киеве.

Об этом сообщают ДСР Нацполиции и Офис генерального прокурора, осуществляющий процессуальное руководство в деле. Отмечается, что в середине сентября ДСР в рамках международного сотрудничества получил от коллег из Молдовы информацию о подготовке к заказному убийству.

Иностранец подыскивал киллера, который за 15 тысяч долларов должен был ликвидировать гражданина Украины. Эту информацию оперативники и следователи мгновенно взяли в работу, и уже через несколько дней идентифицировали потенциальных жертв и киллера.

Также были установлены мотивы и дальнейшие планы заказчика: иностранец хотел завладеть бизнесом украинца, поэтому после ликвидации мужчины убить должны были его жену, чтобы избавиться от возможной наследницы в ее лице.

Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: ДСР Нацполиции Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Выяснилось, что до войны заказчик арендовал помещение, в котором находится стоматологическая клиника. После 24 февраля 2022 года он уехал из Украины и перестал платить арендную плату. Соответственно, арендодатель заключил договор с новым клиентом.

Кроме того, в ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители узнали и о дальнейших уголовных планах фигуранта: после ликвидации супругов следующей жертвой должен был стать соотечественник заказчика.

Киллер пошел на сотрудничество с правоохранителями и под их контролем вел все переговоры с фигурантом. В качестве аванса он получил 5 тысяч долларов. Еще 10 тысяч заказчик должен был выслать после предоставления доказательств убийства владельца клиники. Деньги он передавал через посредников: они оставляли их в указанном фигурантом месте, после чего нанятый им киллер получал сообщения с координатами.

"При содействии Интерпола и Европола украинские и молдавские коллеги были на постоянной связи, обсуждали детали проведения совместной полицейской спецоперации. Для того, чтобы спасти жизнь пострадавшим, украинские правоохранители инсценировали похищение и убийство стоматолога, а соответственно, заказчик получил фотоподтверждение и перечислил деньги", - отмечают в полиции.

Судя по опубликованным фото, задержали подозреваемого на парковке гостиницы M1 Club Hotel у пляжа Ланжерон в Одессе. Также правоохранители провели санкционированные обыски у лиц, причастных к преступлению, на территории облцентра и в Киеве.

Фигуранту сообщено подозрение по части 1 статьи 14, пункту 11 части 2 статьи 115 (подготовка к умышленному заказному убийству) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.