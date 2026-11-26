Перевод криптовалют это как передача наличных в темноте, без свидетелей. Если биткоины лежат в вашем кошельке и ключи есть только у вас, это действительно наличные деньги в кармане. Чтобы отдать их другому, биржа не требуется. Но след остается. В интернете видны время, сумма и адрес обоих участников перевода. Не видно другого – кто стоит за адресами.

Dilo объясняет, как эта технология работает в чистом виде и почему государству так сложно до нее дотянуться.

Конфиденциальность и бизнес

Криптовалюта рождалась как история о конфиденциальности: никто не должен знать, сколько у вас денег, кому вы их присылаете и кто вы вообще. Такую идею олицетворяет таинственный творец биткоина Сатоши Накамото. До сих пор неизвестно, кто это и существовал ли он вообще. Однако система, которую он создавал, чтобы не было посредников между людьми, изменилась. В крипту пришел бизнес. Появились биржи, платформы и сервисы, берущие на себя сложную часть технологии. Цена удобства – приватность. Binance знает о клиенте столько же, сколько банк: вы сами предоставляете ему все данные при регистрации.

Выходит, на крипте зарабатывают частные инвесторы и такие платформы, а государство нет. Запретить этот рынок невозможно, поэтому государство решило его контролировать. Но контролировать она сможет не саму крипту, а места, где она превращается в гривну.

Этого ждали пять лет

Украина присоединилась к ЕС и другим странам, которые легализовали криптовалюты. На это ушло 5 лет. 25 ноября 2026 г. Верховная Рада приняла соответствующий закон. Теперь он ждет подписи президента. Кратко о том, что он вводит:

– Биржи и обменники должны пройти авторизацию. НБУ будет наблюдать за обменом крипты на гривну.

- Биржи будут отчитываться в налоговой. Сервисы будут ежегодно предоставлять данные о клиентах и их операциях.

– Адреса кошельков смогут связать с людьми. НКЦБФР (Нацкомиссия по ценным бумагам) будет сопоставлять данные сервисов с записями в блокчейне.

- Из годовой прибыли физлиц – 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

– Прибыль за год в пределах одной минимальной зарплаты не облагается налогом. Обмен крипты на крипту – тоже.

– Для ранее приобретенной крипты можно выбрать налог в размере 10% от суммы продажи.

– Платить за товары и услуги в Украине в USDT (криптодоллар) не позволят.

- Может появиться много криптогривен от разных эмитентов - банков, платформ и т.д. Такими монетами можно будет рассчитываться.

- Обмен крипты на гривну без уполномоченного посредника сочтут незаконным.

- Обменник смогут проверить в роли клиента. Регулятор будет иметь право имитировать покупку крипты или получение услуги.

Какие плюсы легализации

Кроме налогов это то, что криптокомпании теперь могут работать открыто и легально. Банки и финтех могут добавлять крипту к своим услугам: в monobank, например, рассматривают интеграцию – об этом Олег Гороховский сказал в комментарии на dev.ua. Интерес к крипте у компании был давно, но законно работать было невозможно.

Второй плюс: люди, слышавшие о крипте только в новостях о мошенниках и хакерах, попробуют ее через тот же monobank. Visa и Mastercard уже не первый год интегрируют блокчейн и стейблкоины (криптовалюты, привязанные к курсу доллара и евро). Это быстро и удобно, поэтому очень скоро станет массовой технологией.

Для кого легализация это негатив

Для тех, кто держит крипту именно потому, что не доверяет банкам и государству. Или не хочет делиться прибылью в виде налогов. Теперь им будет сложнее, но это не значит, что они откажутся от конфиденциальности.

Пойдут ли люди в легальные обменники?

Здесь все упирается в бумаги. Аналитик Traders Union Михаил Игнатенко в комментарии Dilo говорит: для многих владельцев криптовалюты главный вопрос — как подтвердить, сколько они за нее заплатили. Кто-то годами покупал активы напрямую у других пользователей или через обменники и не хранил документы. Кто купил крипту еще в 2017-2018 годах, а биржа, где хранилась история операций, уже закрылась.

Нечем доказать расходы — не с чего считать прибыль. Для таких случаев закон и предусмотрел переходный вариант: 10% всей суммы продажи. Даже если продали подешевле, чем купили. И даже после уплаты налога финмониторинг не исчезает: банк все равно может спросить о происхождении средств.

"Пока государство лучше прописало, как собирать налоги, чем то, как должен работать легальный крипторинок", - говорит Игнатенко.

Бизнесу закон позволяет полноценно работать с банками и привлекать инвестиции. Но если легальность окажется дорогой и сложной, то часть клиентов, по словам аналитика, останется в серых обменниках. Поэтому и оценку в 15 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет, озвученную в парламенте, Игнатенко считает слишком оптимистичной.

Почему государству будет сложно?

Ибо в этой сети нет начальника.

Биткоин, эфир и сотни других криптовалют не контролирует ни одно государство, ни один банк, ни один человек. Это децентрализованная сеть: она живет на многих компьютерах в разных странах и держится на людях, не связанных между собой. Послать кому-то крипту можно за минуту, и никто не должен спрашивать разрешения.

Дальше – миксеры. Сервисы, которые намеренно спутывают след криптовалюты и максимально усложняют отслеживание. Ими пользуются хакеры, когда отмывают украденное. Ими же может воспользоваться любой, кто не хочет показывать свое состояние.

Так что государство держит только одну точку – это выход из крипты в деньги. Там стоят авторизованные биржи, банки, отчеты налоговой и проверки кошельков. Все происходящее до этой точки для регулятора это набор адресов без имен.

Поэтому ответ на вопрос из заголовка таков: государство будет контролировать не криптовалюту, а выход из нее — и только идущий через легальных посредников. Чем дороже и сложнее будет этот выход, тем больше людей будет искать тьму.