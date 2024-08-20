Украина потеряла миллиарды долларов из-за отсутствия крипторегулирования — Минцифры

С 2016 по 2022 год Украина понесла значительные экономические потери из-за отсутствия регулирования криптосферы.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию ИТ Александр Борняков со ссылкой на данные блокчейн-аналитика Артема Чернецкого.

По его словам, страна потеряла $48,8 млрд. доходов населения и компаний, а также $4 млрд. налоговых поступлений.

Борняков подчеркнул, что из-за отсутствия законодательного регулирования крипторынка Украина теряет значительные экономические возможности. Он напомнил об успешном опыте Бразилии и Индии, благодаря продуманной легализации криптоактивов смогли увеличить налоговые поступления и снизить риски незаконной деятельности в этом секторе.

В то же время он отметил, что Эстония, которая до 2018 года была ведущим европейским криптохабом, после введения жестких регуляций потеряла значительную часть капитала и работающих в сфере криптовалют компаний.

"Сегодня соседние Литва и Польша предлагают более лояльные условия для работы криптокомпаний. Эти страны упростили процедуры получения лицензий, установили умеренные налоги и обеспечили прозрачное правовое поле. Такие условия привлекают компании со всего мира зарегистрироваться именно в этих юрисдикциях", – написал он.

По словам Борнякова, чтобы Украина перестала терять миллиарды долларов ежегодно, необходимо принять эффективное криптозаконодательство, которое создаст стабильную среду для развития бизнеса и привлечет инвесторов. Он подчеркнул важность установления выгодных налоговых ставок, которые стимулировали бы компании работать на украинском рынке.

Чиновник также обратил внимание на проект закона №10225-1, который, по его словам, поможет остановить отток капитала, усилить конкурентоспособность Украины в сфере крипторегулирования и содействовать притоку инвестиций, особенно важных в условиях войны.

Как сейчас происходит налогообложение дохода по криптоактивам

В настоящее время налогообложение операций с виртуальными активами осуществляется по общим правилам и ставкам, установленным Налоговым кодексом Украины для физлиц, говорит Юрий Бойко. То есть доход, полученный физлицом от продажи ВА, включается в общий годовой налогооблагаемый доход, независимо от местонахождения источника его выплаты.

При этом налогообложению подлежит сумма средств, получаемая налогоплательщиком от операций с виртуальными активами. Физическое лицо — налогоплательщик обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного налогового года. После этого он платит налоги с таких доходов:

НДФЛ в размере 18%,

военный сбор в размере 1,5%.

"Понять статистику декларирования этих доходов достаточно сложно, поскольку, по существующим правилам, они должны попасть либо в категорию "доходы, полученные от нерезидентов", либо другие доходы". В этих категориях могут быть представлены доходы, не связанные с криптоактивами. Как следствие, более подробно расшифровать такую информацию можно только по результатам документальных проверок, проведение которых относительно физлиц существенно ограничено на период военного положения”, — объясняет Бойко.

Больше о ситуации с регулированием рынка криптовалют в Украине, читайте в материале Delo.ua "Зачем МВФ присоединился к разработке украинского законопроекта о криптоактивах. Рассказывает Юрий Бойко, НКЦБФР".

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