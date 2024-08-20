Україна втратила мільярди доларів через відсутність крипторегулювання - Мінцифри

З 2016 по 2022 рік Україна зазнала значних економічних втрат через відсутність регулювання криптосфери.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков з посиланням на дані блокчейн-аналітика Артема Чернецького.

За його словами, країна втратила $48,8 млрд доходів населення та компаній, а також $4 млрд податкових надходжень.

Борняков наголосив, що через відсутність законодавчого регулювання крипторинку Україна втрачає значні економічні можливості. Він нагадав про успішний досвід Бразилії та Індії, які завдяки продуманій легалізації криптоактивів змогли збільшити податкові надходження та знизити ризики незаконної діяльності у цьому секторі.

Водночас, він зазначив, що Естонія, яка до 2018 року була провідним європейським криптохабом, після запровадження жорстких регуляцій втратила значну частину капіталу та компаній, що працювали у сфері криптовалют.

"Сьогодні сусідні Литва та Польща пропонують більш лояльні умови для роботи криптокомпаній. Ці країни спростили процедури отримання ліцензій, встановили помірні податки та забезпечили прозоре правове поле. Такі умови приваблюють компанії з усього світу реєструватися саме в цих юрисдикціях", - написав він.

За словами Борнякова, щоб Україна перестала втрачати мільярди доларів щорічно, необхідно ухвалити ефективне криптозаконодавство, яке створить стабільне середовище для розвитку бізнесу та приваблюватиме інвесторів. Він підкреслив важливість встановлення вигідних податкових ставок, які б стимулювали компанії працювати на українському ринку.

Чиновник також звернув увагу на проєкт закону №10225-1, який, за його словами, допоможе зупинити відтік капіталу, посилити конкурентоспроможність України у сфері крипторегулювання та сприяти притоку інвестицій, особливо важливих в умовах війни.

Як зараз відбувається оподаткування доходу з криптоактивів

Наразі оподаткування операцій з віртуальними активами здійснюється за загальними правилами та ставками, встановленими Податковим кодексом України для фізосіб, каже Юрій Бойко. Тобто, дохід, отриманий фізособою від продажу ВА, включається до загального річного оподатковуваного доходу, незалежно від місцезнаходження джерела його виплати.

При цьому оподаткуванню підлягає сума коштів, яка отримується платником податків від операцій з віртуальними активами. Фізична особа - платник податку зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року. Після цього він сплачує податки з таких доходів:

ПДФО у розмірі 18%,

військовий збір у розмірі 1,5 %.

"Зрозуміти статистику декларування цих доходів досить складно, оскільки, за існуючими правилами, вони мають потрапити або у категорію "доходи, отримані від нерезидентів", або “інші доходи". В цих категоріях можуть бути представлені доходи, що не пов'язані із криптоактивами. Як наслідок, більш детально розшифрувати таку інформацію можливо лише за результатами документальних перевірок, проведення яких щодо фізосіб суттєво обмежено на період воєнного стану”, - пояснює Бойко.

Більше про ситуацію з регулюванням ринку криптовалют в Україні, читайте в матеріалі Delo.ua "Навіщо МВФ долучився до розробки українського законопроєкту про криптоактиви. Розповідає Юрій Бойко, НКЦПФР".

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