БЭБ провело обыски на Львовской таможне из-за завоза техники на 40 миллионов гривен (ФОТО)

Бюро экономической безопасности в рамках расследования дела по фактам беспошлинного ввоза техники на 40 миллионов гривен провело обыски на Львовской таможне, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что детективы разоблачили группу лиц, которые ввезли на территорию Украины смартфоны, компьютерное оборудование, бытовую технику, уклонившись от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость.

Следствием установлено, что упомянутые товары завозились из соседней страны ЕС (то есть Польши) и при прохождении таможенного контроля не декларировались или же завозились под видом товаров личного потребления.

На изъятую технику ориентировочной стоимостью 40 миллионов гривен наложен арест. Судя по опубликованным БЭБ фото, обыски проводились, в частности, в международном автомобильном пункте пропуска "Шегини".

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

По результатам обысков изъяты документы, подтверждающие факт перемещения товаров на транспорте вне таможенного контроля. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Расследование проводит территориальное управление БЭБ во Львовской области по частям 1 и 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов), части 1 статьи 358 (подлог документов), частью 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Напомним также, что ранее БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите в 2020-2022 годах нефтепродуктов по трубопроводу с задействованием компании, связанной с бывшим уже депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком, лишенным украинского гражданства.