БЕБ провело обшуки на Львівській митниці через завезення техніки на 40 мільйонів гривень (ФОТО)

Бюро економічної безпеки в рамках розслідування справи за фактами безмитного ввезення техніки на 40 мільйонів гривень провело обшуки на Львівській митниці, йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, детективи викрили групу осіб, які ввезли на територію України смартфони, комп’ютерне обладнання, побутову техніку та ухилилися від сплати митних платежів та податку на додану вартість.

Слідством встановлено, що згадані товари завозилися з сусідньої країни ЄС (тобто Польщі) та при проходженні митного контролю не декларувалися або завозилися під виглядом товарів для особистого вжитку.

На вилучену техніку орієнтовною вартістю 40 мільйонів гривень наразі накладено арешт. Судячи з опублікованих БЕБ фото, обшуки проводилися, зокрема, у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Шегині".

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

За результатами обшуків вилучено документи, що підтверджують факт переміщення товарів транспортними засобами поза митним контролем. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення протиправних дій.

Розслідування проводить територіальне управління БЕБ у Львівській області за частинами 1 та 3 статті 212 (ухилення від сплати податків), частиною 1 статті 358 (підроблення документів), частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Нагадаємо також, що раніше БЕБ викрило схему ухилення від сплати понад 244 мільйонів гривень митних платежів при транзиті в 2020-2022 роках нафтопродуктів відповідним трубопроводом із задіянням компанії, пов'язаної з колишнім вже депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком, позбавленим українського громадянства.