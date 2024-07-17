Бельгия выделит 150 миллионов евро на восстановление Украины

Украина и Бельгия подписали важное соглашение о финансировании проектов восстановления в Украине на сумму 150 миллионов евро. Подписание состоялось в ходе онлайн-встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с его бельгийским коллегой Александером Де Кроо.

Об этом премьер написал в своем Telegram.

Согласно соглашению средства будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях. Это поможет улучшить условия жизни местных жителей, пострадавших от российской агрессии.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что подписанное соглашение упростит реализацию совместных программ и проектов, а также будет способствовать восстановлению, экономическому и социальному развитию Украины.

Важным пунктом соглашения является открытие представительства Бельгийского агентства по развитию Enabel в Украине. Это позволит более эффективно координировать совместные усилия по восстановлению и развитию.

Помощь от Бельгии

В ходе конференции Ukraine Recovery Conference стало известно, что Бельгия также выделила 2 миллиона евро на совместные проекты по UNDP и FAO в сфере гуманитарного разминирования.

Также минобороны Бельгии будет поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов и выделит 200 миллионов евро для участия в инициативе Германии по поставкам систем противовоздушной обороны, сообщает RTBF.

Ранее правительство Бельгии одобрило выделение Украине финансовой помощи в размере 100 млн евро, которые пойдут на обслуживание истребителей F-16 и подтвердил решение о поставке F-16 в Украину до конца этого года, хотя ранее планировалось, что самолеты прибудут в Украину в 2025 году.