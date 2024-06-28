Словения выделит 5 миллионов евро на гуманитарные инициативы и восстановление Украины

Во время визита в Украину президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что правительство ее страны одобрило выделение Украине дополнительных 5 млн евро на гуманитарные нужды Украины.

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Об этом написал премьер-министр Украины премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с Пирц Мусар.

"Ценим решение о дополнительном выделении 5 миллионов евро на гуманитарные инициативы и проекты по восстановлению Украины во время Конференции по восстановлению в Берлине", - сообщил он.

Президент Словении подчеркнула, что ее страна хочет быть активной в этой сфере.

"Словения - маленькое государство, и мы не можем оказать столько военной помощи, как это могут сделать большие государства. Но все равно мы многое дали и дадим еще", - подчеркнула она.

В ходе встречи политики также обсудили вопросы продолжения европейской интеграции Украины. Шмыгаль выразил надежду на дальнейшую поддержку Словении в этом направлении, а также отметил важность усиления санкционного давления и поблагодарил за поддержку европейской санкционной политики в отношении России.

Кроме того, Словения подтвердила свою всестороннюю поддержку граждан Украины, в том числе детей, вынужденных временно переместиться в Словению.

Во время встречи был подписан меморандум между правительствами обеих стран, который будет способствовать защите прав украинских детей, находящихся в Словении, и обеспечит безопасное возвращение семей с детьми в Украину в будущем.

В прошлом году Центр международного сотрудничества и развития Словении (CMSR) принимает на рассмотрение проекты по восстановлению инфраструктуры Украины и готов выделить грантовые средства в размере 5 миллионов евро, которые будут покрывать до 50% стоимости проекта.

Помощь от Словении

Напомним, премьер-министр Словении во время визита в Киев выразил готовность своей страны участвовать в восстановлении Изюма в Харьковской области. Позже было принято решение выделить помощь Украине на гуманитарное разминирование на сумму €1,5 млн.

В 2022 году МИД Словении выделил €3,46 млн на гуманитарную, материальную помощь и развитие, а в 2023 году планируется выделение в €6,14 млн.

CMSR уже успешно реализовал более 120 проектов восстановления при поддержке правительства Республики Словения, обладая значительным опытом в этой сфере с 2007 года.

С начала полномасштабной войны Словения предоставила Украине уже €4,3 млн. гуманитарной помощи и еще €1 млн. на финансирование гуманитарной инициативы “Grain from Ukraine”. Это самая большая гуманитарная помощь от Словении за последнее десятилетие.

Также Словения присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины.