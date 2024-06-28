Словенія виділить 5 мільйонів євро на гуманітарні ініціативи та відбудову України

Під час візиту до України президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що уряд її країни схвалив виділення Україні додаткових 5 млн євро на гуманітарні потреби України.

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Про це написав прем'єр-міністр України прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з Пірц Мусар.

"Цінуємо рішення про додаткове виділення 5 мільйонів євро на гуманітарні ініціативи та проєкти з відбудови України під час Конференції з відновлення у Берліні", - повідомив він.

Президент Словенії підкреслила, що її країна бажає бути активною в цій сфері.

"Словенія - маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі держави. Але все одно ми багато дали й дамо ще", - наголосила вона.

Під час зустрічі політики також обговорили питання продовження європейської інтеграції України. Шмигаль висловив сподівання на подальшу підтримку Словенії в цьому напрямку, а також наголосив на важливості посилення санкційного тиску і подякував за підтримку європейської санкційної політики щодо Росії.

Окрім того, Словенія підтвердила свою всебічну підтримку громадян України, зокрема дітей, які були вимушені тимчасово переміститися до Словенії.

Під час зустрічі було підписано меморандум між урядами обох країн, що сприятиме захисту прав українських дітей, які перебувають у Словенії, та забезпечить безпечне повернення сімей з дітьми в Україну в майбутньому.

Додамо, що минулого року Центр міжнародного співробітництва та розвитку Словенії (CMSR) приймає на розгляд проєкти з відбудови інфраструктури України та готовий виділити грантові кошти у розмірі 5 мільйонів євро, які покриватимуть до 50 % вартості проєкту.

Допомога від Словенії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словенії під час візиту до Києва висловив готовність своєї країни брати участь у відновленні Ізюму на Харківщині. Пізніше було ухвалено рішення виділити допомогу Україні на гуманітарне розмінування на суму €1,5 млн.

У 2022 році МЗС Словенії виділило €3,46 млн на гуманітарну, матеріальну допомогу та розвиток, а у 2023 році планується виділення до €6,14 млн.

CMSR вже успішно реалізував понад 120 проєктів відновлення за підтримки уряду Республіки Словенія, маючи значний досвід у цій сфері з 2007 року.

З початку повномасштабної війни Словенія надала Україні вже €4,3 млн гуманітарної допомоги і ще €1 млн на фінансування гуманітарної ініціативи “Grain from Ukraine”. Це найбільша гуманітарна допомога від Словенії за останнє десятиліття.

Також Словенія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.