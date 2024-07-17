Бельгія виділить 150 мільйонів євро на відбудову України

Україна та Бельгія підписали важливу угоду про фінансування проєктів відбудови в Україні на суму 150 мільйонів євро. Підписання відбулося під час онлайн-зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з його бельгійським колегою Александером Де Кроо.

Про це прем'єр написав у своєму Telegram.

Згідно з угодою, кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури в Київській і Чернігівській областях. Це допоможе покращити умови життя місцевих жителів, які постраждали від російської агресії.

Прем'єр-міністр України підкреслив, що підписана угода спростить реалізацію спільних програм і проєктів, а також сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку України.

Важливим пунктом угоди є відкриття представництва Бельгійської агенції розвитку Enabel в Україні. Це дозволить ефективніше координувати спільні зусилля з відбудови та розвитку.

Допомога від Бельгії

Під час конференції Ukraine Recovery Conference стало відомо, що Бельгія також виділила 2 мільйони євро на спільні проекти із UNDP та FAO в сфері гуманітарного розмінування.

Також міноборони Бельгії постачатиме ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів і виділить 200 мільйонів євро для участі в ініціативі Німеччини щодо постачання систем протиповітряної оборони, повідомляє RTBF.

Раніше уряд Бельгії схвалив виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 100 млн євро, які підуть на обслуговування винищувачів F-16. та підтвердив рішення про поставку F-16 до України до кінця цього року, хоча раніше планувалося, що літаки прибудуть в Україну у 2025 році.