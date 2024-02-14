Наторговали за январь $8,5 млрд: больше всего товаров Украина импортирует из Китая, Польши и Германии

Товарооборот Украины за январь 2024 года составил $8,5 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Так, в течение января 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму. $5,1 млрд, а экспортировали – на сумму $3,4 млрд.

"При этом налогооблагаемый импорт составил $4,5 млрд, что составляет 90% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе 2024 года составило 0,49 долл./кг, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - подчеркнули в Гостаможслужбе.

Кому продаем и у кого покупаем

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

Китай - $1,1 млрд,

Польша - $568 млн

Германия - $388 млн.

Экспортировали из Украины больше всего:

в Польшу - на $334 млн,

Испании - на $322 млн,

Китая - на $305 млн.

Что экспортируем и импортируем

В общих объемах ввезенных в январе 2024 года товаров 67% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт – $1,9 млрд;

продукция химической промышленности – $868 млн;

продовольственные товары – $659 млн.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары – $2,2 млрд;

металлы и изделия из них – $362 млн;

минеральные продукты – $312 млн.

Как сообщают в Гостаможслужбе, при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 23,7 млн грн.

Напомним, в январе 2024 года Украина вышла на рекордный показатель физических объемов экспорта за все время полномасштабной войны. Отечественные производители экспортировали 12 млн. тонн продукции.

Заметим, в 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% 2022 года, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости.

Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму 2,875 млрд дол. США. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила 13%.

Источник фото: ua.depositphotos.com