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Наторгували за січень $ 8,5 млрд: найбільше товарів Україна імпортує з Китаю, Польщі та Німеччини
Товарообіг України за січень 2024 року склав $8,5 млрд, що на 7% більше за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Так, протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували – на суму $3,4 млрд.
"При цьому оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів.Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - підкреслили в Держмитслужбі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
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Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $1,1 млрд,
- Польща — $568 млн
- Німеччина — $388 млн.
Експортували з України найбільше:
- до Польщі — на $334 млн,
- Іспанії — на $322 млн,
- Китаю — на $305 млн.
Що експортуємо та імпортуємо
У загальних обсягах ввезених у січні 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $1,9 млрд;
- продукція хімічної промисловості – $868 млн;
- продовольчі товари – $659 млн.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $2,2 млрд;
- метали та вироби з них – $362 млн;
- мінеральні продукти – $312 млн.
Як повідомляють у Держмитслужбі, при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 23,7 млн грн.
Нагадаємо, у січні 2024 року Україна вийшла на рекордний показник фізичних обсягів експорту за весь час повномасштабної війни. Вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції.
Зауважимо, у 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.
Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму 2875 млн дол. США. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13 %.
Джерело фото: ua.depositphotos.com