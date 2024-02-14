Наторгували за січень $ 8,5 млрд: найбільше товарів Україна імпортує з Китаю, Польщі та Німеччини

Товарообіг України за січень 2024 року склав $8,5 млрд, що на 7% більше за аналогічний період 2023 року.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомила Державна митна служба України.

Так, протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували – на суму $3,4 млрд.

"При цьому оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів.Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - підкреслили в Держмитслужбі.

Кому продаємо та у кого купуємо

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $1,1 млрд,

Польща — $568 млн

Німеччина — $388 млн.

Експортували з України найбільше:

до Польщі — на $334 млн,

Іспанії — на $322 млн,

Китаю — на $305 млн.

Що експортуємо та імпортуємо

У загальних обсягах ввезених у січні 2024 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $1,9 млрд;

продукція хімічної промисловості – $868 млн;

продовольчі товари – $659 млн.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $2,2 млрд;

метали та вироби з них – $362 млн;

мінеральні продукти – $312 млн.

Як повідомляють у Держмитслужбі, при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 23,7 млн грн.

Нагадаємо, у січні 2024 року Україна вийшла на рекордний показник фізичних обсягів експорту за весь час повномасштабної війни. Вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції.

Зауважимо, у 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі і ставши максимальною за часи незалежності.

Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму 2875 млн дол. США. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13 %.

Джерело фото: ua.depositphotos.com