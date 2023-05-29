Дания увеличила финансирование фонда поддержки Украины

Правительство Дании увеличило финансирование фонда поддержки Украины на 2,6 млрд долларов. Такой вклад значительно усилит усиление боевых возможностей украинских защитников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен парламенту, правительству Дании и народу Дании за решение увеличить финансирование Украинского фонда на 2,6 млрд долл. Этот весомый вклад будет способствовать дальнейшему укреплению боеспособности Вооруженных Сил Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наша сила в единстве!", - написал Зеленский.

Напомним, Дания запустила социальную программу инвестиционного фонда для Украины на общую сумму более 130 миллионов долларов (1 млрд датских крон) 26 мая.

Этот фонд должен финансировать проекты с привлечением лучших датских технологий и инновационных решений и будет доступен как для государственного, так и для частного секторов.

Кроме того, правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год. Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен сообщил, что для этого страна выделит дополнительно 1 млдр евро. Он сообщил, что эти средства пойдут на восстановление Украины.