Данія збільшила фінансування фонду підтримки України

Уряд Данії збільшив фінансування фонду підтримки України на 2,6 млрд доларів. Такий вклад значно посилить посилить бойові можливості українських захисниів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний парламенту, уряду Данії та народу Данії за рішення збільшити фінансування Українського фонду на 2,6 млрд дол. Цей вагомий внесок сприятиме подальшому зміцненню боєздатності Збройних Сил України у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Наша сила в єдності!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Данія запустила соціальну програму інвестиційного фонду для України на загальну суму в понад 130 мільйонів доларів (1 млрд датських крон) 26 травня.

Цей фонд повинен фінансувати проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів.

Окрім того, уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік. Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що для цього країна виділить додатково 1 млдр євро. Він повідомив, що ці кошти підуть на відновлення України.