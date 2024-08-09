Директор НАБУ: еще рано говорить об уголовном производстве по делу "Охматдета"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует возможное неправомерное использование средств фонда "Охматдета", но о регистрации уголовного производства пока речь не идет. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, пишет ЭП.

"Мы изучаем причастность подследующих НАБУ субъектов к возможным неправомерным действиям, связанным с использованием средств фонда "Охматдета". Говорить о регистрации уголовного производства пока еще преждевременно", — сказал Кривонос.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

За информацией издание "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Позже компания Sensar Development сообщила, что не была проинформирована об участии ООО «Буд-Технолоджи» в тендере на восстановление "Охматдета". Согласно основателю Sensar, Марку Марченко, фирма не знала о планах "Буд-Технолоджи" и решила расторгнуть контракты с этой компанией из-за участия в тендере. Он также подчеркнул, что Sensar будет внимательнее относиться к выбору подрядчиков, чтобы избежать подобных ситуаций.

Однако выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

Также, позже в июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и на этот раз уже на Prozorro.