Директор НАБУ: ще зарано говорити про кримінальне провадження у справі "Охматдиту"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує можливе неправомірне використання коштів фонду "Охматдиту", але про реєстрацію кримінального провадження наразі не йдеться. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, пише ЕП.

"Ми вивчаємо причетність суб'єктів, які підслідні НАБУ, до можливих неправомірних дій, пов'язаних з використанням коштів фонду "Охматдиту". Говорити про реєстрацію кримінального провадження поки що передчасно", — сказав Кривонос.

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Пізніше номпанія Sensar Development повідомила, що не була проінформована про участь ТОВ «Буд-Технолоджі» в тендері на відбудову "Охматдиту". Згідно з засновником Sensar, Марком Марченком, фірма не знала про плани "Буд-Технолоджі" і вирішила розірвати контракти з цією компанією через участь у тендері. Він також підкреслив, що Sensar надалі буде уважніше ставитися до вибору підрядників, щоб уникнути подібних ситуацій.

Однак вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

Також, пізніше у липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.